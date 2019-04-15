«رينغ» تشارك بحلولها المبتكرة للأمن المنزلي في إنترسك السعودية

المصدر: دبي- البيان

تشارك رينغ، الشركة الإماراتية المتخصصة التي تعمل بهدف تخفيض معدلات الجريمة في الأحياء السكنية، في فعاليات إنترسك السعودية 2019، الذي يمثل منصة للشركة تستعرض من خلالها منتجاتها وخدماتها المبتكرة للأمن المنزلي، وتقدم للعملاء ومالكي المنازل فرصة تجربة منتجات رينغ عملياً والتعرف إلى مزاياها وفوائدها العديدة.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط لدى رينغ: «في أعقاب انطلاق علامة رينغ في الشرق الأوسط العام الماضي، يسعدنا أن نستعرض منتجاتنا وحلولنا الأمنية خلال فعاليات إنترسك.

تتمثل مهمة رينغ في تخفيض معدلات الجريمة في الأحياء السكنية، وهي المهمة التي تعدّ أساساً لكافة قراراتنا وأعمالنا، ونأمل في منح الطمأنينة وراحة البال لكافة مالكي المنازل أو الآباء المسافرين أو المتسوقين عبر الإنترنت ليتمكنوا من مراقبة ممتلكاتهم ومنازلهم، حتى في حال عدم تواجدهم، فالهدف هو أن نحقق المستوى ذاته من الأمن والاطمئنان في الأحياء السكنية السعودية».

ويوفر معرض إنترسك منصة مناسبة لإقامة العروض الحية وتزويد الزوار والعملاء بفرصة استخدام الأجهزة عملياً للتعرف إليها عن قرب وفهم مدى فعالية وسهولة استخدام حلول رينغ للأمن المنزلي.