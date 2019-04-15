27 جناحاً ودولتان جديدتان في القرية العالمية 2020

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، عن أنه تم الانتهاء من اختيار منظمي الأجنحة للموسم المقبل 24 للقرية العالمية ويبلغ عددها 27 جناحاً منها مشاركة لدولتين جديدتين سيتم الإعلان عنهما لاحقاً، منوهاً بأن باب التسجيل مفتوح أمام المستثمرين والشركاء وأصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة من كافة الجنسيات والراغبين في استئجار الأكشاك والمطاعم وباقي المشاريع الجديدة والتي ستضم 15 محل تجزئة و20 مطعماً ومقهى و120 كشكاً، بالإضافة لخدمات الضيوف والرعاية والترويج وغيرها في مختلف المجالات.

وأكد بدر أنوهي عدم وجود أي تعارض بين الموسم المقبل للقرية العالمية 2019- 2020 مع معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن القرية العالمية ليست مجرد فاعلية وإنما أكبر حديقة ترفيهية وتسويقية ووجهة عائلية على مستوى الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بمنظومة القرية وتفردها بالعديد من المزايا التي تم جمعها في مكان وواحد وبشكل لا نظير له في المنطقة.

مسيرة التسامح

وأضاف أنوهي أن ختام القرية العالمية أول من أمس كان ناجحاً بكل المقاييس وأهمها مسيرة التسامح التي جاءت في الساعات الأخيرة من الموسم الذي استمر 166 يوماً واستقبل ما يزيد على 7 ملايين زائر وهو الرقم الأعلى في تاريخ القرية العالمية ونتوقع زيادته في الموسم المقبل، لافتاً إلى أن الأسبوع الأخير شهد إقبالاً منقطع النظير وكان متوسط اليوم الواحد 120 ألف زائر وزاد العدد في الثلاثة أيام الأخيرة خاصة بعد التمديد الذي تم الإعلان عنه والذي لاقى ترحيباً من ملايين الزوار.

وأفاد أنوهي بأن استراتيجية القرية العالمية في موسمها المقبل بتغييرات جديدة تتضمن جزءاً من البنية التحتية وجودة وأصالة البضائع المعروضة، إضافة إلى التعاقد مع شركات عالمية لتقديم محتوى ترفيهي وثقافي لأول مرة في الشرق الأوسط والتي ستكون بوابتها دبي، وإن الجمهور سيشعر بتلك التغيرات منذ اللحظة الأولى.

تعاون

ولفت الرئيس التنفيذي للقرية العالمية إلى أنه تم إدراج القرية العالمية ضمن الباقات السياحية للسياح والزائرين للدولة بالتعاون مع عدد من شركات الطيران والسياحة والتي تمكنهم من الزيارة في أي وقت من اليوم دون الالتزام بوقت معين خاصة في وجود بضائع من 78 دولة من دول العالم تقدم بجودة عالية وتناسب كافة المستويات.

وقال أنوهي إن أهم ما يميز القرية العالمية أن إدارتها الاستراتيجية تبدأ في تنظيم الموسم منذ انتهاء الموسم الذي قبله، وذلك لإجراء تحديثات دورية وبرامج مميزة وإضافات نوعية، تجعل الزائر مترقباً لزيارة القرية من جديد بكل حماس وتوقع العديد من المفاجآت فضلاً عن تقديم تسهيلات وإجراءات ميسرة إلى كل الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار وفتح مشروع صغير مثل المشاركين في مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب، وجناح الصنعة وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الذي شهد مشاركة 73 أسرة.

مزيد من الرقابة

أشار بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية إلى أن الموسم المقبل سيشهد مزيداً من الرقابة على الأسعار خاصة بعد تغيير مواصفات واجهات الأجنحة من حيث الارتفاع والذي تم اعتماد 20 متراً فقط مما يعني التوفير في التكلفة على المستثمرين وبالتالي على العارضين والذي سينعكس على الجمهور، منوها بأنه يوجد 25 صنفاً مثبتاً أسعارها في القرية العالمية تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل المياه والمشروبات الباردة والساخنة وبعض الأكلات البسيطة على كافة المشاركين على اختلاف مواقعهم.