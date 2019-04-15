«ريكسوس العلمين» يستعد لاستقبال الزوار من الإمارات

المصدر: مصر - البيان

يستعد منتجع «ريكسوس العلمين» بالساحل الشمالي في مصر لاستقبال زواره من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب المدير العام للمنتجع، غالب تورك أوغلو، بالعائلات الإماراتية والخليجية، التي تنوي زيارة المنتجع الموسم المقبل وقال: «ريكسوس العلمين هو الملاذ الأمثل للعائلات، إذ يمكنهم الاستفادة من نظام الخدمة الشاملة ضمن سعر الغرفة الأصلي، والذي يلبي احتياجات الضيوف من كل الفئات العمرية، فبالإضافة إلى الشاطئ الفسيح والمياه والرياضة والصحة والمرافق الترفيهية المتوفرة في المنتجع، هنالك نادي ريكسي الخاص بالأطفال، والذي يوفر الحل الأمثل للأهالي الراغبين بإمضاء بعض الوقت مع بعضهم».

ضيافة

وأضاف «يمكن للمسافرين من الإمارات ودول الخليج الوصول إلى ريكسوس العلمين بسهولة، حيث تتوفر رحلات جوية مباشرة نحو مطار برج العرب في الإسكندرية، والذي يبعد مسافة ساعة واحدة عن هذا المنتجع الفاخر.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالطقس الجيد، الذي تنعم به منطقة العلمين في هذا الوقت من السنة، الأمر الذي يجعل استكشاف بحيرات العلمين الجميلة والغنية بالتنوع البيولوجي أكثر روعة».

يتضمن ريكسوس العلمين 319 وحدة فاخرة، ذات إطلالة بحرية خلابة، من فلل وأجنحة رئاسية وأجنحة تنفيذية وغرف عادية، وقد صممت جميعها بما يتلاءم مع احتياجات العائلات والمسافرين العصريين من جميع أنحاء العالم. وقال إننا نفخر بمنتجاتنا القادرة على تلبية احتياجات الجميع، فسواء كنتم تبحثون عن الخصوصية أو الحصرية أو الفخامة، ستجدونها لدينا.

ولا شك في أن قدرتنا على تخطي توقعات الضيوف هي السبب في تزايد الطلب على تجاربنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل ضيف على حدة، والتي تتميز بمبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي. وقال المدير العام: «استجابة لها الطلب المتزايد، نحن الآن بصدد إضافة 69 وحدة جديدة لريكسوس العلمين».

توسعة

وتتضمن عمليات التوسعة المنتظرة خمس فلل إضافية، والمزيد من الأجنحة المكونة من ثلاث غرف نوم، وغرفتي نوم، وغرفة نوم واحدة أو استديو.

وقد أكد تورك أوغلو على اهتمام ريكسوس العلمين المستمر بالتجارب الذوقية والمطاعم، حيث قال: «سيكون مطعم «سارديلا» الشهير والذي يعد الوجهة الأمثل لعشاق المأكولات البحرية، متصلاً بالمبنى الرئيسي للمنتجع بشكل مباشر، ليتمكن الضيوف من الوصول إلى الردهة الخارجية حتى في فصل الشتاء، ويتسع إلى 260 ضيفاً».