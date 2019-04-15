منتدى الأعمال الاقتصادي الإيطالي الإماراتي ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

يترأس لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسة الاجتماعية لجمهورية إيطاليا وفداً رسمياً يضم 200 شركة من أقوى الشركات الإيطالية في زيارة إلى دولة الإمارات تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أيام للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين المحليين وقادة الأعمال وبحث فرص الأعمال والاستثمار الجديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات.

وخلال بعثة الأعمال الرسمية، سوف يستضيف لويجي دي مايو ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي الذي ينطلق اليوم الاثنين في فندق جراند حياة، دبي.

وسوف يتضمن منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي ثلاث حلقات نقاش تعقد في آن واحد ابتداءً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً للتركيز على قطاعات البنى التحتية والطاقة والمياه والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

- حلقة نقاش حول قطاع البنى التحتية: تطوير البنى التحتية الإماراتية والاستراتيجيات والمشاريع الحالية والمستقبلية.

- حلقة نقاش حول قطاع الطاقة والمياه والبيئة: الفرص والتحديات للشراكة الاستراتيجية مع الشركات الإيطالية في قطاع الطاقة الإماراتي المتطور.

- حلقة نقاش حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أجندة أعمال دولة الإمارات المستقبلية بشأن التحول الرقمي والمدن الذكية.

عقب اختتام حلقات النقاش الثلاث، سيقوم لويجي دي مايو ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بإلقاء كلمة أمام الحضور، يتبع ذلك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة.

وقال جيانبولو برونو، الملحق التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، «لقد عملت الشركات الإيطالية على تطوير تقنيات حديثة لمعالجة بعض المشكلات المعاصرة التي تحدث اليوم في كل من قطاعات الأعمال الثلاثة هذه.

ونفخر بأنه لدينا الآن العديد من المشاريع التي تعمل بنجاح في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم من خلال توظيف بحوثنا المستمرة وخبراتنا الواسعة وكفاءاتنا العالية. وسوف يبحث منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي فرصاً جديدة لتطبيق هذه الحلول ودعم نمو وتطور دولة الإمارات».