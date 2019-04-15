دبي الذكية ومايكروسوفت تسرعان التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقعت دبي الذكية أمس، مذكرة تفاهم تعاونية مع شركة مايكروسوفت، وذلك في إطار سعيها نحو تحقيق هدفها المتمثل في جعل إمارة دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء الإمارة وتمكين موظفي الحكومة من الابتكار.

وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، وسيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج، وستعمل مايكروسوفت بموجب هذه الاتفاقية على تعزيز رحلة دبي الذكية نحو عالم التحول الرقمي، وذلك من خلال اعتماد تقنيات مايكروسوفت السحابية، وإعداد دورات تدريبية، وورش عمل في مجال الحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المرتبطة بها.

والجدير بالذكر أن دبي الذكية تعمل تحت إشراف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطامحة للارتقاء بإمارة دبي لجعلها مركزاً للمعرفة والمدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، ومن هذا المنطلق تعمل دبي الذكية على مواصلة هذه الرؤية لجعل دبي المدينة الأكثر كفاءة وتكاملاً وأماناً وتأثيراً للمقيمين والزوار على حد سواء.

ومن جانبها ذكرت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية أن المسؤولية تقع علينا جميعاً للمشاركة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لتعزيز مفهوم سعادة ورفاهية المجتمع من خلال ترسيخ أدوات المدينة الذكية في دبي، كما أكدت أن هذه الاتفاقية مع مايكروسوفت ستمكن دبي الذكية من المضي قدماً نحو إتاحة التكنولوجيا لجميع القاطنين في المدينة وتقديم الخدمات وتسهيل الوصول إليها من عدة قنوات، ما يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة في جعل دبي معياراً لكافة المدن الذكية الأخرى في العالم.

ومن جهته أشار جان فيليب كورتوا نائب الرئيس التنفيذي رئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه السحابة الذكية في نجاح عملية التحول الرقمي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، وأعرب قائلاً: إن مايكروسوفت تمتلك التزاماً راسخاً نحو تمكين حكومة دبي، وذلك من خلال تسخير التحول الرقمي لزيادة تعزيز مكانة دبي والحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية.