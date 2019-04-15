اقتصادية دبي تعزز وعي موظفيها بالأمن الالكتروني

المصدر: دبي- البيان

نظمت اقتصادية دبي، بالتعاون مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فعالية يوم الأمن الالكتروني، المبادرة الهادفة إلى رفع ثقافة ووعي موظفي اقتصادية دبي ومؤسساتها بأمن المعلومات، وتعزيز مستوى إلمامهم بأهميتها تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للأمن الالكتروني.

وتنوعت أجندة الفعالية لتضم مجموعة من المحاضرات، التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع التي تمس الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الحوارات المباشرة مع الموظفين لتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات والهجمات الإلكترونية، التي من الممكن مواجهتها.

وأثنى علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي على المبادرة، التي تعكس مدى حرص اقتصادية دبي على عدم المساس بالمعلومات الحكومية، وتعزيز ثقافة أمن المعلومات لدى كافة الموظفين التابعين لحكومة دبي.