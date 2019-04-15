جلاسكو تستعد غداً لاستقبال أول رحلة منتظمة لـ «طيران الإمارات» بـ «إيرباص 380»

المصدر: دبي- سيد صالح

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن مدينة جلاسكو الإسكتلندية، تتأهب حالياً لاستقبال أول رحلة منتظمة إلى مطار المدينة، على متن الطائرة العملاقة «إيرباص إيه 380»، والتي من المقرر أن تبدأ «طيران الإمارات» في تشغيلها على خط دبي جلاسجو، اعتباراً من غدٍ، الثلاثاء.

ونشرت «بي بي سي» أمس، تقريراً على موقعها الشبكي، أوضحت فيه أن الاستعدادات تجري حالياً على قدمٍ وساق، لاستقبال الرحلة في مطار جلاسجو. وأضاف التقرير أن كلفة هذه الاستعدادات، تجاوزت 8 ملايين جنيه إسترليني.

وذكر تقرير «بي بي سي» أيضاً، أن «إيرباص إيه 380»، التي تصنف كأكبر طائرة تجارية في العالم من حيث الحجم، وتتكون من طابقين، لم تهبط على أرض مطار جلاسجو من قبل سوى مرة واحدة، وكان ذلك في عام 2014، حينما أطلقت «طيران الإمارات» رحلة واحدة تذكارية على متن الطائرة العملاقة إلى المدينة، احتفالاً بمرور 10 سنوات آنذاك على بدء تشغيل رحلات الناقلة إليها.

ومن الجدير بالذكر، أن «طيران الإمارات» ستبدأ من غد تسيير رحلة يومية واحدة يومياً من دبي إلى جلاسجو على متن الطائرة «إيرباص إيه 380»، لتحل بذلك بصفة مؤقتة محل الرحلتين اليوميتين اللتين تسيرهما الناقلة إلى جلاسجو على متن الطائرة «بوينغ 777-300 ئي آر»، وذلك لحين الانتهاء من عملية تجديد المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، والمقرر أن تبدأ غداً، ولمدة 45 يوماً، يجري خلالها إغلاق المدرج.