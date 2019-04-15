«دانز» تحصل على 3 شهادات أيزو في أنظمة الجودة

المصدر: دبي - البيان

أحتفل فريق مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) بالحصول على 3 شهادات أيزو في أنظمة إدارة الجودة، ومجال التدريب التشغيلي وأمن المعلومات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وذلك في خطوة تعكس الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وتعدّ دبي لخدمات الملاحة الجوية مؤسسة من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الملاحة الجوية على المستوى الإقليمي والدولي لما تتسم به من السلامة، والكفاءة، والسرعة في تقديم الخدمات، مما يعزز خطط التوسع والتزايد المستمر للسعة الاستيعابية لحركة الملاحة الجوية في إمارة دبي.

تنتقل مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بحصولها على شهادة الأيزو، إلى المحافل الدولية وذلك لتمكنها على الامتثال بالمعايير العالمية لإدارة الجودة، والتدريب التشغيلي وأنظمة المعلومات.

ولقد حصلت المؤسسة على شهادة الأيزو (9001:2015) في نظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو (27001:2013) في أنظمة أمن المعلومات، ورسالة امتثال لتطبيق معايير شهادة الأيزو (10015:1999) في إدارة الجودة للتدريب التشغيلي.

وعلى ضوء الاحتفال التكريمي للحصول على شهادات الأيزو الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد، صرح محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز): «أسس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول عالمياً بحلول عام 2021».

توافق

إن هذه الرؤية المحفزة التي توسعت بدعم وإرشاد من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وامتدت إلى دانز بمثابة خارطة الطريق للمؤسسة التي نستنبط ونصيغ رؤيتنا وخططنا لتغيير مفهوم خدمات الملاحة الجوية والارتقاء بأجواء السماء.

ولقد أدى توافق عمليات الجودة والأنظمة المستخدمة في جميع الإدارات والأقسام إلى تمكين المؤسسة من الحصول على شهادة الأيزو المعترف بها دولياً، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة غير مسبوقة تشيد بنجاح المؤسسة، علماً بأن بيئة عمل مزودي خدمة الملاحة الجوية تتضمن إجراءات ومعايير عمل دقيقة ومعقدة يجب أن تتماشى مع قواعد ولوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وأفضل ممارسات إدارة حركة الملاحة الجوية.

هذا، ويأتي الإقرار بامتثال المؤسسة بمعايير إدارة الجودة في مجال التدريب التشغيلي شهادة لقدرات المؤسسة التدريبية المميزة التي تحرص على تمكين موظفي إدارة الملاحة الجوية من مراقبين ومهندسين وإداريين من اكتساب المهارات التي تمكنهم من الارتقاء في عملهم.

علاوة على ذلك، يعتبر الامتثال بـ 113 ضابطاً من ضوابط الرقابة الأمنية في معايير أمن المعلومات الدولية دليلاً ملموساً على أن المؤسسة تمثل موطناً للممارسات الجيدة لأمن المعلومات في بيئة تتزايد بها تهديدات الأمن الإلكتروني.

لدعم تحقيق هذا الإنجاز في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، تعاون فريق مختص من الموظفين من إدارات الأمن والسلامة، والجودة والتدريب التشغيلي والمعايير، للمضي قدماً في هذا المشروع، وحرص الفريق على ضمان مواءمة جميع عمليات وإجراءات المؤسسة مع أرفع المعاير الدولية لشهادة الأيزو.

خدمات الملاحة

تعد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات الملاحة الجوية الذي يقوم بإدارة المجال الجوي لكل من دبي وجزء من الإمارات الشمالية. كما تقدم المؤسسة خدمات الملاحة الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة والمطارات الخاصة في الإمارات.