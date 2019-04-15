طيران الإمارات تشغل «بوينج 777» الجديدة إلى الرياض والكويت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس أنها سوف تبدأ تشغيل طائراتها البوينج 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي والرياض اعتباراً من 16 أبريل 2019 وبين دبي والكويت اعتباراً من أول يونيو 2019.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «سوف تصبح المملكة العربية السعودية والكويت أول سوقين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي نخدمهما بطائرات البوينج المجهزة بأجنحة خاصة في الدرجة الأولى مغلقة بالكامل ومستوحاة من مرسيدس بنز».

وأضاف: «قررنا تشغيل طائراتنا من هذا الطراز إلى هاتين الدولتين الشقيقتين بناء على الطلب المتزايد من العملاء والتزاماً منا بتقديم أفضل تجربة ومنتجات للعملاء في جميع الدرجات للسفر بتميز دائم، ذلك أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات البوينج 777 توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة للعملاء».

وسوف يستمتع المسافرون من وإلى الرياض على الرحلة «ئي كيه 819»، بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة. وتقلع هذه الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 6:55 صباحاً، وتصل إلى الرياض في الساعة 7:50 صباحاً، في حين تغادر رحلة العودة «ئي كيه 820» من الرياض في الساعة 9:35 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:30 ظهراً.

وسوف يتم تشغيل البوينج 777 الجديدة على هذا الخط بمعدل 5 رحلات أسبوعياً، ويومياً اعتباراً من 1 يونيو 2019. وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات القادمين من الرياض من مواصلة رحلاتهم عبر دبي بسهولة إلى كل من لندن هيثرو وباريس ومدريد ومطار جون إف كنيدي في نيويورك وحيدر آباد وبرشلونة ولوس أنجليس وجنيف وأمستردام.

منتجات

كما ستوفر طيران الإمارات أيضاً منتجات الدرجة الأولى الجديدة لركابها من وإلى الكويت المسافرين على الرحلة اليومية «ئي كيه 855»، التي تقلع من مطار دبي الدولي عند الساعة 7:45 صباحاً، وتصل إلى الكويت في الساعة 8:25 صباحاً، ورحلة العودة «ئي كيه 856» التي تغادر مطار الكويت الدولي في الساعة 9:50 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 12:40 ظهراً.

وقد صنفت OAG Aviation خط دبي- الكويت كأحد أكثر الخطوط ازدحاماً في العالم، كما يعد أيضاً أكثر الخطوط ازدحاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشغل طيران الإمارات 4 رحلات يومياً إلى الرياض و6 رحلات يومياً إلى الكويت. وتخدم طائرات البوينج777-300ER المجهزة بالمنتجات الجديدة رحلات الناقلة إلى كل من بروكسل وجنيف وفيينا ولندن ستانستد.

تطوير

وتحتوي أحدث طائرات الإمارات البوينج 777 على مقاعد متطورة مريحة في الدرجات الثلاث، وذلك بموجب برنامج تطوير شامل بتكلفة ملايين الدولارات تضمّن أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد وترقية نظام الترفيه الجوي في جميع الدرجات.

وتمتاز الأجنحة الخاصة على طائرات البوينج 777-300ER بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة.