«أميا باور» تحقق إغلاقاً مالياً ناجحاً بقيمة 74 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تمكنت شركة أميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 74 مليون دولار لصالح شركة الحسينية للطاقة وذلك بهدف إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في محافظة معان الأردنية (حوالي 200 كيلو متر جنوب عمان) بطاقه إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات.

وتمتلك أميا باور 70% من شركة الحسينية للطاقة التي ستتولى عمليات بناء وإدارة محطة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، فيما تمتلك شركة فيلادلفيا سولار الأردنية 30% من رأس مال الشركة. وسيقوم بنك التنمية الهولندي بإدارة عملية التمويل حيث سيتولى توفير 50% من قيمة التمويل المطلوب البالغ 59.2 مليون دولار، فيما سيتم تمويل النسبة المتبقية عن طريق المؤسسة الألمانية لتمويل التنمية.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة أميا باور إنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج التجاري في نهاية العام 2020، موضحاً أن هذه المحطة سوف تخدم نحو 42 ألف أسرة أردنية، فيما ستساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 100 ألف طن سنوياً.

وأضاف أن الحكومة الأردنية ملتزمة بزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة محلياً بهدف تقليص استيراد الوقود والحد من انبعاثات الكربون، ويسعدنا أن تكون أميا باور شريكاً في هذا التوجه الذي سيكون له تأثيرات واضحة على جهود التنمية المستدامة في المملكة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المملكة سوق رئيسي بالنسبة لشركة أميا باور.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد انتهت مؤخراً من إغلاق مالي آخر لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بطاقة الرياح من المقرر أن تنتج 50 ميجاوات إضافية في محافظة الطفيلة في جنوب المملكة.

من جهته قال عبد الرحمن شحادة رئيس مجلس إدارة فيلادلفيا للطاقة الشمسية إن محطة الحسينية ستتكون من 200 ألف لوح بقوة 330 واط/‏‏ للوح الواحد، حيث سيتم تصنيع هذه الألواح في مصنع فيلادلفيا للطاقة الشمسية بمنطقة القسطل الصناعية، قرب عمان، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر وظائف لأكثر من 375 موظفاً فنياً وإدارياً.