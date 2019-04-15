منصور بن زايد يستعرض سير عمل مشاريع «مبادلة للاستثمار»

المصدر: أبوظبي ـ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل وخارج الدولة، كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والعضو المنتدب للشركة وعبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود.

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