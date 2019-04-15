110 مليارات درهم تمويلات «طيران الإمارات» في 5 سنوات

المصدر: دبي ـــ لؤي عبدالله

نجحت طيران الإمارات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في ترتيب تمويلات بقيمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، بحسب نيرمال جوفينداداس نائب الرئيس للمالية في طيران الإمارات الذي أكد أن الشركة تعتمد استراتيجية تعدد مصادر التمويل.

وقال جوفينداداس في تصريحات لمجلة «ايرفايننس» إن تمويلات طيران الإمارات التي جمعتها منذ العام 2014 تضمنت تمويلات بقيمة 4.5 مليارات دولار تمت عبر آلية التأجير التشغيلي اليابانية «جولكو» وشملت تمويل 22 طائرة بوينغ 777 و3 طائرات إيرباص 380.

وأوضح أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بترتيب تمويل لطائرات 380A عن طريق آلية التمويل (جولكو)، مشيراً إلى أن آلية التمويل اليابانية تعتبر الأنسب والأرخص، حيث نجحت الشركة في بناء علاقات راسخة في اليابان وهناك سوق تتوفر فيه السيولة مع تنوع المستثمرين. وتمكنت الشركة من ترتيب تمويلات قدرها 17.9 مليار درهم.