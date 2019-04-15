«شالشي للخدمات المالية» تطلق أعمالها في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة شالشي للخدمات المالية التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها عن افتتاح فرعها الجديد في دبي، والذي سوف تقدم من خلاله جملة من خدمات التخطيط المالي الاستراتيجية المُخصّصة لقاطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.

خطط

وقال حمزة شالشي، المدير التنفيذي لمجموعة «شالشي وشركاؤه»: «نركّز من خلال فرعنا الجديد في دبي على تقديم الاستشارات المالية الحديثة التي تُلائم خصيصاً حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وحقيقة لم يعد الحديث عن خطط الادخار وبرامج الاستثمار كافياً اليوم، فقد أضحت الحاجة ملّحة إلى بحث مشكلات الحياة اليومية وتطوير خطط للتعامل معها، ونحن نقدم مفهوماً يجمع الخبراء الماليين في مختلف المجالات في مكانٍ واحد، كما نملك شبكة دولية تقدّم حلولاً مالية متطوّرة».

وأضاف حمزة: «يعتبر مركز دبي المالي العالمي محوراً أساسياً في عملية تطوير قطاع إدارة الثروات على مستوى العالم، فقد مر منذ تأسيسه بمسيرة مذهلة حافلة بالنجاح تكللت بمشروع التوسعة الجديد، وحقيقة يشكل المركز منصة متكاملة داعمة للأعمال ويوفر للشركات موقعاً مثالياً في قلب عالم الأعمال، وهو ما يتيح للمؤسسات مواكبة عملية التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع إدارة الثروات والاستشارات المالية، ونتطلع قدماً إلى تقييم الخيارات على مستوى المنطقة في السنوات المقبلة، ويشاركني الكثيرون في الإعجاب الشديد بما يوفره مركز دبي المالي العالمي على صعيد البنية التحتيّة، والنهج التكاملي الذي يتّبعه في التعاطي مع الشركات ذات النهج الحديث والمستقبلي في القطاع المالي».

أعمال

هذا ويُعتبر شالشي من روّاد قطاع إدارة الثروات الخبراء في منطقة الشرق الأوسط، فقد بدأ مسيرته المهنية في «جادريان لإدارة الثروات»، وتدرّج وظيفياً حتى أصبح مديراً تنفيذياً للعمليات في المنطقة، وانطوت مهامه على توسيع أعمال الشركة في كلّ من دبي وأبوظبي، وتوطيد الروابط بين مكاتب الشركة المنتشرة في قارة أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمتلك «شالشي وشركاؤه» مكاتب في لندن ومختلف المناطق الأوروبية، وتخطط للتوسع إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في السنوات المقبلة.