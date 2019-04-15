«بيكر مكينزي» تفوز بجائزتين في مجال الخدمات المالية للدمج والاستحواذ

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة المحاماة الدولية «بيكر مكينزي» على جائزة «المستشار القانوني للعام، في مجال الخدمات المالية للدمج والاستحواذ»، وجائزة «المستشار القانوني للعام، في مجال دمج واستحواذ العملاء» في حفل جوائز ميرجر ماركت للدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2019، في دبي، والذي انعقد مؤخراً.

وقال جورج ساين، رئيس قسم المؤسسات والدمج والاستحواذ للمستشارين القانونيين (عبد العزيز العجلان وشركاه، بالتعاون مع بيكر آند مكينزي المحدودة) في السعودية: «يمثل هذا التكريم المستمر شهادة على السجل الحافل بالنجاح لشركة بيكر مكينزي والشركات المرتبطة بها في مجال الدمج والاستحواذ، وتقديم الاستشارات الخاصة بالمعاملات عالية القيمة والمعقدة للدمج والاستحواذ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جهته، قال عمر مومني، رئيس قسم المؤسسات والدمج والاستحواذ في الإمارات: «مع استمرار تسارع اتجاهات الخصخصة والدمج في القطاعات الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط وما حولها، نستمر في عملنا كشركة بارزة ووجهة دائمة للعملاء المحليين والدوليين، مع تزايد الطلب على دعم العمليات الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف النمو والتوسع الاستراتيجي لعملائنا».