«اقتصادية عجمان» تلتقي مستثمري الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية

المصدر: عجمان- وام

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لقاء مع المستثمرين في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ضمن خططها للتواصل الفعال والمباشر مع المستثمرين.

استهدف اللقاء- الذي عقد في فندق فيرمونت عجمان أمس، بحضور مسؤولي الدائرة من إدارة التخطيط وتطوير الأعمال- التواصل المباشر والتعرف على أداء أعمال هؤلاء المستثمرين الحاليين، ضمن نطاق البيئة الاستثمارية في الإمارة واحتياجاتهم لنمو وتطوير أعمالهم، وكذلك التحديات التي تواجههم في أعمالهم والفرص المتاحة لتقديم التسهيلات الممكنة وكذلك الاستماع إلى اقتراحاتهم التطويرية.

وقالت فاطمة أحمد الشامسي مديرة قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية: إن اللقاء يأتي ضمن مساعي الدائرة المستمرة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الإمارة، إضافة إلى معرفة تطلعات المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات، والمساهمة في تقديم الدعم لهم في حال وجود عقبات تواجههم.

وأكدت الشامسي حرص الدائرة على الأخذ بتوصيات هذه اللقاءات والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء وللمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي على أرض الواقع لتحقيق استدامة علاقات قوية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.