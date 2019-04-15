«دانة غاز» تتسلّم 143 مليون درهم من مستحقاتها لدى «كردستان»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز»، عن استلام شركة «بيرل بتروليوم» المحدودة لدفعات نقدية بقيمة 112 مليون دولار (411 مليون درهم) خلال الربع الأول من عام 2019، من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق.

وبذلك يبلغ نصيب «دانة غاز»، التي تمتلك حصة 35% في «بيرل بتروليوم»، من المبلغ المُستلم 39 مليون دولار (143 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 117% مقارنةً بحصتها من الدفعات المُستلمة خلال الربع الأول 2018، والتي بلغت 18 مليون دولار، علماً بأنه لا يوجد حالياً أي مستحقات متأخرة لشركة «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «سجّلت الشركة انطلاقة إيجابية وقوية في إقليم كردستان العراق مع بداية العام الجاري، فقد أتممنا بنجاح مشروع التوسعة والتطوير في الإقليم خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي ساهم بدوره في رفع طاقتنا الإنتاجية بنسبة 30% لتصل إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز الطبيعي يومياً.

وقد أدى هذا الإنتاج الإضافي إلى تضاعف حصة الشركة من الدفعات النقدية المستلمة خلال الربع الأول من هذا العام».

وكانت شركة «بيرل بتروليوم»، قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركة من زيادة إنتاجها من الغاز والمكثفات وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة إضافي يومياً.

وتهدف الشركة إلى رفع معدلات إنتاجها الحالية من 400 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام2021، وإلى 900 مليون قدم مكعبة في اليوم بعد ذلك بحلول عام 2022.