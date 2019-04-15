«فري هولد ميدشن» تطرح حلولاً متكاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن حمد عبد الله قاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «فري هولد ميدشن للحلول العقارية المتكاملة»، ومقرها دبي، عن مشاركتهم في معرض سيتي سكيب.

وكشف مدير الشركة الإماراتية الأولى المتخصصة في دعم أصحاب المشاريع المتعثرة عن إطلاق خدمة جديدة خلال فعاليات المعرض للمستثمرين العقاريين وهي خدمة «ضامن التي تمثل منصة خدمات مقدمة من شركة فري هولد ميدييشن كطرف ثالث يوفر خدمات استشارية ذات قيمة مضافة للعملاء الذين يتطلعون إلى الحصول على تعاملات مضمونة وخالية من المنازعات مع المطورين»، كما أعلن أيضاً عن عزم الشركة إطلاق أول تطبيق للهواتف المحمولة متكامل الخدمات في الدولة ويوفر جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات.

وأوضح أن «ضامن» توفر كافة المعلومات التي تتعلق بالعقار في مكان واحد بما فيها الاستشارات القانونية والمالية والعقارية للمستثمرين والأفراد ومشتري وحدات بالجملة.

وأشار إلى أنه نظراً لتقلبات الأسواق العالمية فإن السوق العقاري قد يشهد صعوداً وهبوطاً مما يتسبب في حدوث ارتباك وتراجع لمستثمري العقارات والمشترين والمطورين العقاريين، لذا فإن خدمة «ضامن» تساعدهم على اتخاذ القرار الصائب، وتبين لهم خريطة طريق لاستثماراتهم.

حيث إن السوق في الوقت الراهن تتطلب منهجاً مباشراً لا يقتصر فقط على التواصل مع العملاء الحاليين الذين يبحثون عن ضمانة قصوى لعائدهم على الاستثمار، ولكن أيضاً لإرضاء المستخدم النهائي.