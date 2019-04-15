«بلووم» تستعرض محفظة متنوعة من المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض «بلووم العقارية» خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب أبوظبي» مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية داخل الإمارات وخارجها، كما ستطلع المستثمرين على مستجدات المشاريع قيد الانشاء أو المقرر الانتهاء منها قريباً، فضلاً عن تقديم خطة سداد حصرية خلال أيام المعرض الثلاثة.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «تشارك بلووم في المعرض باعتباره المنصة الأهم للقطاع العقاري في أبوظبي لعرض أحدث مشاريعنا أمام شريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، وتعريفهم بخطط التطوير المستقبلية للشركة».

وأضاف مهتدي: «تكتسب مشاركتنا في الدورة المقبلة من المعرض أهمية خاصة، حيث نعتزم تسليم مشروعي بارك فيو وسوهو سكوير، اللذين يعدان من أهم المشاريع السكنية المرتقبة من شركة بلووم خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز سمعة الشركة كمطور يسعى إلى تقديم مشاريع عالية الجودة تتجاوز توقعات السكان من حيث تصاميمها الفريدة ومرافقها العالمية ومواقعها الاستراتيجية».

وبالإضافة إلى مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير»، ستعرض «بلووم العقارية» خلال مشاركتها في المعرض كلاً من «بلووم هايتس» و«بلووم تاورز» اللذين يقعان في «قرية الجميرا سيركل» في دبي. وتمتلك «بلووم» سجلاً حافلاً من المشاريع الناجحة التي تتميز بتصاميمها وجودتها العالية. وتضم محفظة الشركة مجتمعات متكاملة كـ«حدائق بلووم».