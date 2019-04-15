«التخطيط العمراني» تكشف عن مشاريع مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تكشف دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال معرض «سيتي سكيب» عن عدد من المشاريع المبتكرة والمبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والمقرر تنفيذها في السنوات الثلاث القادمة، والهادفة إلى تعزيز مستوى جودة حياة وسعادة السكان في جميع أنحاء أبوظبي.

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن جميع الرؤى المطروحة وخطط المشاريع المقترحة لمستقبل أبوظبي تُشير إلى توجه استراتيجي واضح يؤكد ضرورة العمل على تعزيز مكانة أبوظبي والسعي إلى وضعها على خارطة العالم، وجعلها من بين أفضل الوجهات الملائمة للعيش فيها وزيارتها.

وأوضح أن تزويد أبوظبي بالمقومات والشروط التي ستجعلها الوجهة الأولى عالمياً يعني بالضرورة التفكير بأسلوب القفزات النوعية خارج الصندوق وإيجاد أفكار مبتكرة ومتميزة؛ لافتاً أن أبوظبي ستسعى إلى بلوغ هذا الهدف من خلال العمل على تجديد وتطوير الحدائق والأماكن العامة فيها.

وأضاف: «سنسعى بالتعاون مع شركائنا إلى تعزيز حيوية المدينة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة على مدار السنة. كما سنعمل على تعزيز منظومة النقل، فضلاً عن تشجيع سكان الإمارة من خلال ما سنوفره من مرافق مجتمعية وترفيهية على تبني نمط حياة صحي ونشط يكون جاذباً وملائماً للعيش بمستويات جودته العالية، ويفتح الباب أمام الاستثمار في قطاع التطوير العمراني المستدام وحلول النقل المتكاملة والبنية التحتية الثقافية».