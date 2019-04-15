«سوت سبلاي» تفتتح ثاني متاجرها ضمن أفينيو البوابة في مركز دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

كشفت «سوت سبلاي»، العلامة الأوروبية العالمية المتخصصة بتصميم وحياكة الملابس الرجالية، عن افتتاح متجر جديد في دبي ضمن «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي؛ ويمتد المتجر على مساحة 137 مترا مربعا ويوفر تجربة تسوق فاخرة وسط محيط جميل يحلو التجول بين معالمه.

ويُعتبر المتجر الجديد ثاني متاجر العلامة في الإمارات، وتم افتتاحه في «أفينيو البوابة» في دبي تحديداً لما تشتهر به المدينة من حياة ثقافية ومشهد معماري ووجهات رائدة للموضة على مستوى العالم. ويعكس المتجر الطابع الفريد للعلامة بأجوائه النابضة بالحيوية، ويتميز بأرضياتٍ خشبيةٍ ذات ألوان هادئة وأثاثٍ بلمسةٍ عفويةٍ مرحةٍ ليعكس طابع المنطقة الذي يجمع بين الحيوية والفخامة في آنٍ واحد.

كما يقدم المتجر الجديد تشكيلات كاملة من البدلات والسترات والأحذية والمعاطف والإكسسوارات والأزياء الرسمية من مختلف الأنماط والمقاسات، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التعديلات على القطع بمساعدة الخياط المتواجد في المتجر ليحظى العملاء بإطلالةٍ مثاليةٍ.

ويُذكر أن «سوت سبلاي» تأسست في أوروبا في عام 2000، وتوسعت منذ ذلك الحين ليصل رصيدها اليوم إلى أكثر من 100 متجر حول العالم.