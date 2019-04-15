«غلفتينر» تنجز مناولة مليوني حاوية نمطية في محطة حاويات العراق

المصدر: أم قصر- البيان

سجلت محطة حاويات العراق في ميناء أم قصر بجنوب العراق، والتي تشغلها «غلفتينر»، أكبر شركة خاصة مستقلة لإدارة الموانئ في العالم، إنجازاً رئيسياً مع إكمال مناولة مليوني حاوية نمطية بسعة 20 قدماً مكافئة منذ بدء الشركة عملياتها في المنطقة قبل أقل من 9 سنوات مضت.

وتعتبر «غلفتينر» أول مستثمر أجنبي يطلق مشروعاً مشتركاً مع الشركة العامة لموانئ العراق في ميناء أم قصر، حيث بدأت عملياتها في العراق على الرصيف الثامن في الميناء الجنوبي خلال أغسطس 2010، أتبعتها بعمليات محطة حاويات العراق على الرصيف الثامن في الميناء الشمالي خلال عام 2012.

وقال نيكولاس جراي، المدير العام لعمليات «غلفتينر» في العراق: «تُمثل التطورات الأخيرة في محطة حاويات العراق ومحطة حاويات جنوب العراق في العام الماضي معالم بارزة ضمن مسيرة «غلفتينر» في العراق.

وتقدم الشركة خدمات موثوقة، وتعاملات سريعة للسفن، وأسعاراً تنافسية، وخدمات تخليص جمركي خلال 48 ساعة، عبر بوابات مخصصة للدخول والخروج، ومكتباً جمركياً في محطة الحاويات. وعلى مدار خبرتها الطويلة في إدارة محطات الحاويات التي تعود إلى عام 1976، أسهمت جهود «غلفتينر» بالمساعدة على تحسين قدرات تلك المحطات لتلبية احتياجات النمو المستقبلية».