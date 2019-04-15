البرازيل تستعرض منتجاتها بمعرض الجمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن مشاركتها في معرض «عالم الجمال والصحة والسبا - الشرق الأوسط 2019»، إحدى أبرز الفعاليات العالمية الرائدة لاستعراض منتجات الجمال المتنوعة، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم جناح الغرفة التجارية العربية البرازيلية منصة رئيسة تشارك فيها أهم 8 شركات برازيلية متخصصة في مجالات الجمال والصحة. وسيتم تخصيص مساحة تبلغ 8,5 أمتار مربع لكل شركة عارضة، وتشمل الشركات كلاً من شركة «كوسميتيكوس»، وشركة «برازيل 2 إكسبورت»، وشركة «تايمج»، وشركة «كوربان»، وشركة «ريتشش بروفيشيونال»، وشركة «سامبا البرازيلية»، وشركة «فيتا غولد»، وشركة «أرغيالا كيمبرليت كلاي».

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «يعدّ المعرض منصة مثالية للشركات البرازيلية، لتستعرض أهم منتجاتها وخدماتها في عالم صناعة الجمال والعناية بالصحة للعملاء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل اهتمام الأسواق العربية بمنتجات الجمال البرازيلية، نواصل سعينا في الترويج لما تقدّمه هذه الشركات».