المعرض السنوي لرائدات الأعمال اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق اليوم المعرض السنوي لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، والذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري في مركز «نيشن تاور» بأبوظبي ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، والتي أطلقها المجلس في مارس الماضي للعام الخامس على التوالي متضمنة شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، البلوك تشين، ذكاء اصطناعي».

ويستهدف المعرض مشاركة 18 سيدة من صاحبات برنامج مبدعة، تخصصن في جميع الأنشطة التي تهتم بالمرأة وأسرتها من أزياء، عبايات، عطور ومستلزمات نسائية ومنزلية. حيث سيعمل المعرض على الترويج لمنتجاتهن، وكذلك خدمات رائدات الأعمال المواطنات، كما يهدف المعرض إلى مساعدة المشاركات في تسويق منتجاتهن وأفكارهن الإبداعية في مختلف الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى إبراز ودعم مشاريع صاحبات برنامج مبدعة، لاسيما المجموعة التي ستشارك لأول مرة في المعارض التسويقية، حيث سيسهم المعرض في عرض أعمالهن وتنمية شخصيتهن وإكسابهن مهارات السوق والتسويق، والنفاذ إلى الأسواق.