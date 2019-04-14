طيران الإمارات تشغل البوينغ 777 الجديدة إلى الرياض والكويت

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تبدأ تشغيل طائراتها البوينغ777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي والرياض اعتباراً من 16 أبريل 2019 وبين دبي والكويت اعتباراً من 1 يونيو 2019.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: "سوف تصبح المملكة العربية السعودية والكويت أول سوقين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي نخدمهما بطائرات البوينج المجهزة بأجنحة خاصة في الدرجة الأولى مغلقة بالكامل ومستوحاة من مرسيدس بنز".

وأضاف قائلاً: "قررنا تشغيل طائراتنا من هذا الطراز إلى هاتين الدولتين الشقيقتين بناء على الطلب المتزايد من العملاء والتزاماً منا بتقديم أفضل تجربة ومنتجات للعملاء في جميع الدرجات للسفر بتميز دائم، ذلك أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات البوينج 777 توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة للعملاء".

وسوف يستمتع المسافرون من وإلى الرياض على الرحلة "ئي كيه 819"، بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة. وتقلع هذه الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 6:55 صباحاً، وتصل إلى الرياض في الساعة 7:50 صباحاً، في حين تغادر رحلة العودة "ئي كيه 820" من الرياض في الساعة 9:35 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:30 ظهراً. وسوف يتم تشغيل البوينج 777 الجديدة على هذا الخط بمعدل 5 رحلات أسبوعياً، ويومياً اعتباراً من 1 يونيو 2019.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات القادمين من الرياض من مواصلة رحلاتهم عبر دبي بسهولة إلى كل من لندن هيثرو وباريس ومدريد ومطار جون إف كنيدي في نيويورك وحيدر أباد وبرشلونة ولوس أنجلوس وجنيف وأمستردام.

كما ستوفر طيران الإمارات أيضاً منتجات الدرجة الأولى الجديدة لركابها من وإلى الكويت المسافرين على الرحلة اليومية "ئي كيه 855"، التي تقلع من مطار دبي الدولي عند الساعة 7:45 صباحاً، وتصل إلى الكويت في الساعة 8:25 صباحاً، ورحلة العودة "ئي كيه 856" التي تغادر مطار الكويت الدولي في الساعة 9:50 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 12:40 ظهراً. وقد صنفت OAG Aviation خط دبي- الكويت كأحد أكثر الخطوط ازدحاماً في العالم، كما يعد أيضاً أكثر الخطوط ازدحاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتوي أحدث طائرات الإمارات البوينغ 777 على مقاعد متطورة مريحة في الدرجات الثلاث، وذلك بموجب برنامج تطوير شامل بتكلفة ملايين الدولارات تضمّن أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد وترقية نظام الترفيه الجوي في جميع الدرجات.

وتمتاز الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات البوينغ 777-300ER بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، حيث توفر استقلالية تامة لأنها مغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح، وعددها ستة أجنحة، 40 قدماً مربعةً، وهي مرتّبة بتوزيع 1-1-1.

وقد تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير، القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر"، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة، لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بخيارات الإضاءة الشخصية والحرارة. واستخدمت طيران الإمارات للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي. ويوجد في كل من الأجنحة الأخرى منظار مقرب لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها. وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات.

واستوحي تصميم وشكل مقاعد درجة رجال الأعمال على طائرة البوينغ 777 الجديدة من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ومظهر أنيق بشكل عام. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس ونظام الترفيه الجوي وخيارات الإضاءة الشخصية وفاصل الخصوصية بين الأجنحة، ويوجد كذلك حيز لتخزين الأحذية ومسند للقدمين وثلاجة شخصية.

وتتميز مقاعد الدرجة السياحية الجديدة بألوانها الهادئة مع تدرجات اللونين الرمادي والأزرق، وبتصميمها العصري مع مساند رأس جلدية قابلة للتعديل رأسياً وأفقياً.

وتشغل طيران الإمارات 4 رحلات يومياً إلى الرياض و6 رحلات يومياً إلى الكويت. وتخدم طائرات البوينج777-300ER المجهزة بالمنتجات الجديدة رحلات الناقلة إلى كل من بروكسل وجنيف وفيينا ولندن ستانستد.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 ويضم أسطولها حالياً 160 طائرة من هذا الطراز تخدم رحلاتها إلى قارات العالم الست، وذلك انطلاقاً من مركزها في دبي.