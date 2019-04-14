إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي 45 يوماً

المصدر: دبي -البيان

أكدت مطارات دبي اليوم استعداد فرق العمليات في مطار دبي الدولي ومطار ال مكتوم الدولي، لبدء عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي التي ستدوم 45 يوما. وقد شارفت مرحلة تصميم المدرج على الانتهاء ليدخل في مرحلة تحسين وتطوير كاملة بما يتناسب مع نمو حركة الرحلات في المستقبل.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "استغرقت مرحلة التخطيطات والتجهيزات ما يقرب من عامين بالتنسيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية والخطوط الجوية ودناتا، ، ومجموعة من شركاء الخدمة الآخرين من أجل التأكد من تنفيذ هذا المشروع الضخم بنجاح."

واضاف غريفيث : "نحن على أتم استعداد لإغلاق المدرج في 16 أبريل ونحث الركاب على التأكد من أي مطار سوف تغادر رحلتهم حتى يتمكنوا من الحصول على خدمة رائعة وإجراءات ميسرة."

ولن يشعر المسافرون إلا بتغيير بسيط غالباً في المطارات حيث بذل خبراء الجدولة جهودهم من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للمدرج الشمالي، إلى الحد الذي جعل نسبة الانخفاض في عدد المقاعد المتاحة تبلغ 26% فقط. وبفضل السعة الإضافية التي وفرها مطار آل مكتوم الدولي، سيشهد عدد الرحلات عبر مطار دبي انخفاضاً بنسبة 10% فقط وستبلغ نسبة انخفاض المقاعد 11% فقط.

وطوال مدة الإغلاق ستسنح الفرصة للمسافرين لخوض التجربة الأولى لهم في مطار آل مكتوم الدولي ليشهدوا سرعة الخدمة وتوفير سبل الراحة التي يتيحها لمستخدميه .

وسيتعامل مطار آل مكتوم الدولي مع متوسط 149 رحلة ركاب يوميًا طوال هذه المدة عبر الخطوط الجوية التي تشمل فلاي دبي، ويز إير، إيروفلوت، إنديغو، سبايس جيت، طيران الخليج، الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، الخطوط الجوية النيبالية، الخطوط الجوية الكويتية، وطيران ناس وطيران يورال.

و كان وصول آخر قطعة معدات أرضية إلى مطار آل مكتوم الدولي بمثابة وضع القطعة الأخيرة من اللغز، حيث أشرفت دناتا على نقل المعدات وكان ذلك الإجراء بمثابة افتتاح مطار بحجم مدينة غلاسكو في ليلة واحدة. وفي بضع أيام تم نقل أكثر من 600 قطعة معدات إلى مطار آل مكتوم الدولي من أجل التعامل مع الازدحام الإضافي والتأكد من سلاسة الإجراءات وسهولتها من اليوم الأول حتى اكتمال مدة الـ 45 يومًا.

ومن ناحيتها ستزود هيئة طرق ومواصلات دبي مطار آل مكتوم الدولي بحل متكامل للنقل البري وذلك بتوفير خدمة حافلات ثابتة من الأماكن الرئيسية بدبي وأسطول مخصص من سيارات الأجرة لخدمة المطار مع تقديم خصومات طوال مدة الإغلاق. كما ستقدم مطارات دبي خدمة حافلات سريعة مجانية تعمل بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي كل 30 دقيقة وستغادر من مباني المسافرين 1 و2 و3 وسيتمكن العملاء من الاستفادة من إيقاف سياراتهم مجانًا في موقف سيارات مطار آل مكتوم الدولي ذي المظلات بسعة 2.500 سيارة.

وفي هذه الأثناء، بدأت التجهيزات في مطار دبي الدولي منذ شهور حيث أجرت الفرق الهندسية عددًا من الأعمال قبل إغلاق المدرج بصورة كاملة وفور إغلاق المدرج في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في 16 أبريل، سيشهد المكان في كل ساعة دخول أكثر من 90 مركبة إنشائية وخروجها لنقل ما يزيد على 18.500 حملاً من الخرسانات والأسفلت والمواد والعمالة وسيضم المشروع اشتراك أكثر من 1.900 شخص من مختلف الاختصاصات من مهندسين وفنيين وعمال وغيرهم.