تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين الإمارات وكوريا بـ 20 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع المصرف المركزي في كوريا الجنوبية، التي تم توقيعها في أكتوبر عام 2013 بقيمة 5.4 مليارات دولار (20 مليار درهم)، تأكيداً لالتزامهما في استمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين الدولتين.

وتسمح الاتفاقية، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية لكلا الطرفين، بمواصلة مبادلة العملات المحلية بما يصل إلى 20 مليار درهم، أي ما يعادل 6.1 تريليونات وون كوري، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أمس (13 أبريل 2019)، ويمكن تمديده بعد موافقة الطرفين. وقّع الاتفاقية معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، ولي جو يول، محافظ المصرف المركزي الكوري، في العاصمة الأمريكية واشنطن.