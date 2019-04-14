102 مليار درهم إنفاق المنطقة على تقنيات منتجات النوم

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

يصل حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنيات منتجات النوم إلى نحو 28 مليار دولار(102 مليار درهم)، يستأثر سوق قطاع الضيافة والقطاع الصحي على 60% منها، فيما تستأثر مبيعات التجزئة بـ 40% من مبيعات السوق، وفقاً لتقديرات شركة «ميديا فيوجن»، التي اختتمت فعاليات الدورة الافتتاحية لمعرض «النوم للشرق الأوسط» في «دبي فستيفال سيتي أرينا» خلال الفترة بين 11-13 أبريل 2019.

قال طاهر باتراولا، مدير شركة «ميديا فيوجن» مدير المعرض: يشهد قطاع منتجات وخدمات النوم نمواً كبيراً على الصعيدين المحلي والإقليمي، نظراً لتنامي الوعي تجاه المعايير الصحية المتعلقة بصعوبات النوم. أضاف باتراولا أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 35 جهة عارضة من 15 شركة منها محلية، بما فيها شركات «ريستونيك ويسبر وتاول للمراتب والمفروشات وسايلنت نايت وتيمبر بيد كورتر وبرايم سلكتد برودكتس».

كان قد افتتح المعرض وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الخميس الماضي.

وقال باترولا: إن قطاع منتجات النوم يشهد مزيداً من النمو، وتشير الإحصاءات إلى أنه سيحقق نمواً لافتاً على مدى الأعوام القليلة المقبلة، ويتوقع استمرار نمو الطلب على المنتجات والتقنيات والخدمات المساعدة على النوم، الأمر الذي سيعزز فرص النمو في القطاع على نطاق أوسع.

بدوره، قال توماس جوردي، مدير المبيعات عبر الإنترنت لدى شركة «سايلنت نايت» في الإمارات: «تنطوي المواضيع المرتبطة بالصحة العامة حالياً على أهمية متنامية بالنسبة للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، والذين بات لديهم فهم أفضل حول الدور المحوري، الذي يلعبه النوم في أنماط الحياة الصحية».