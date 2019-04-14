«داماك» تقترض 175 مليون استرليني لاستكمال بناء برج في لندن

المصدر: دبي- البيان

حصلت «داماك العالمية» على قرض بمبلغ 175 مليون جنيه استرليني لصالح استكمال مشروع «داماك تاور ناين إلمز- لندن». تم الحصول على قيمة القرض اللازم لبناء البرج الفاخر من ثلاثة بنوك أساسية هي «بنك باركليز» الذي يُعد البنك الرائد في المملكة، و«بنك برقان» و«بنك الإمارات دبي الوطني».

وبذلك تكون «داماك» قد تمكنت من توفير السيولة اللازمة لبناء البرج، الذي يُعد أهم مشروع للشركة خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى مبلغ القرض، ستقوم شركة «داماك» من جهتها بتحمل تكاليف أخرى في المشروع توازي قيمة القرض.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك» حسين سجواني: «إن نجاحنا في توفير قرض لدعم عمليات استكمال مشروع برج الشركة السكني المتميز في العاصمة البريطانية لندن، هو دليل واضح على الثقة الذي ما زال يتمتع بها كل من اقتصاد المملكة المتحدة وشركة داماك».

وأضاف: «يحظى برج داماك في لندن باهتمام قوي من العملاء، الذين يبحثون عن عقارات فاخرة في واحدة من أكثر المناطق السكنية المرغوبة في العالم. إن هذا النجاح الذي حققه المشروع، شجعنا على البحث عن فرص استثمارية أخرى في لندن، وهو ما نناقشه حالياً بشكل مفصل».

ويُشكل إتمام صفقة القرض دليلاً على النجاح الذي حققته «داماك» بعد تمكنها من بيع نحو 55% من الوحدات على الخريطة في سوق أوروبي يمر بتحديات عدة، كما يبرهن أيضاً على ثقة البنوك بقدرة «داماك» على تحقيق عوائد مالية في مواقع وأسواق جديدة.

وقال رئيس العقارات في «باركليز للخدمات المصرفية للشركات» دنيس واتسون: «إن باركليز لديها علاقة طويلة مع قطاع الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، ويأتي دعمنا لهذا المشروع كجزء من هذه العلاقة، ودليل على التزامنا بالمساعدة على تطوير مشاريع سكنية مختلفة الأحجام داخل السوق البريطاني».