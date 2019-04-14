مجموعة «بارسيلو» تستعد لتشغيل فندقين في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «مجموعة بارسيلو الفندقية» عزمها تشغيل فندق «ديوكس دبي» الفاخر الواقع في نخلة جميرا، والذي تم تغيير اسمه ليصبح فندق «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل»، وتستعد لافتتاح فندق جديد في منطقة الجداف.

وقال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق في «بارسيلو الخليج»: «نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطة التوسع الخاصة بنا في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونهدف من خلال تقديم فنادق جديدة تحت العلامات التجارية التابعة لـ«بارسيلو» إلى تعزيز أسلوب الضيافة لدينا في المنطقة، ونأمل بأن نوفر لضيوفنا تجربة ضيافة مميزة في ظلّ اقتراب موعد «إكسبو2020»، حيث تستضيف المنطقة عدداً كبيراً من الفعاليات الدولية».