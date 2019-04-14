أصحاب رخصة تاجر يسوّقون منتجاتهم عبر «نون»

المصدر: دبي - البيان

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بالتنسيق مع شركة «نون»، السوق الرقمية المحلية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، أن أصحاب رخصة تاجر قد بدأوا عرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة على موقع «نون» ضمن المشاريع المحلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون المشتركة بين اقتصادية دبي وشركة «نون» لتعزيز ممارسة الشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها في مجال التجارة الإلكترونية، وخلق فرص تنموية جديدة لأصحاب المشاريع من رخصة تاجر.

جاء ذلك عقب ورش عمل تحضيرية لأصحاب رخصة تاجر حول خدمات «نون» وكيفية عرض المنتجات في موقعها. وتعد رخصة تاجر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي.

ونصت الاتفاقية على أن تتعاون الجهتان بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى في مجال تحديث وتطوير قوانين وتشريعات التجارة الإلكترونية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وبالتالي تطوير فعّال للخدمات المقدمة للعملاء بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين والمجتمع، وتسهيل مزاولة الأعمال في دبي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة عالمياً لمنح المتسوقين أفضل تجربة في عالم التجارة الإلكترونية.

مشاريع متميزة

وقام فريق عمل رخصة تاجر باختيار المشاريع المتميزة من أصحاب رخصة تاجر من مختلف القطاعات لعرض منتجاتهم في موقع «نون» ضمن المشاريع المحلية، حيث تقدم «نون» تجربة تسوق فريدة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي iOS وAndroid.

وأكد عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، على أن تبادل المعرفة والخبرات مع شركة «نون» سيعمل على رفع عجلة التقدم في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع تنفيذ وتشغيل المشاريع المستهدفة، ودعم عجلة الابتكار والتطور الإلكتروني والتكنولوجي في مجتمع الأعمال.

تضافر الجهود

وأكد يوسف المحرزي، مدير العلاقات الحكومية في منصة نون: «أن التعاون مع اقتصادية دبي هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وللارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات محمد العبار مؤسس نون بضرورة خدمة أبناء الوطن والعمل على دعم نمو مشاريع الشباب، كما أنه امتداد لسياسة الشركة الوطنية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية».