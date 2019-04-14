«إمباور»: تبريد المناطق الخيار الذكي للمدن المستدامة

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن التغيّرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر تقتضي منا التفكير خارج الصندوق وتبني الأفكار المبتكرة والتكنولوجيا الذكية التي أضحت أحد أهم مقومات مدن المستقبل.

مشيراً إلى أن تبريد المناطق هو الخيار الذكي للمدن المستدامة، وهي مدن ذات مواصفات ذكية في معالمها، مستدامة في مقوماتها وتفاصيل بنيتها التحتية والمعمارية وكافة منشآتها الصناعية والترفيهية، وغيرها من المنشآت الاقتصادية التي تصب في خدمة الإنسان وتحسين نوعية الحياة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح سؤال ملح عن مدى ديمومة هذه المدن من حيث أنظمة تبريد المرافق والمنشآت، وعن حجم الطاقة والجهد الكهربائي الذي يستنفد من أجل تحقيق رؤية المدن المستدامة بأسلوب بيئي عصري ومستدام.