دبي تاسع أفضل وجهات السفر عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل وجهة للزيارة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً إلى جانب مدن ودول عريقة مثل روما ولندن وتايلاند ونيويورك وإسبانيا.

وبحسب تقرير نشره موقع «Travel Wirenews»، واصلت دبي تفوّقها وتألقها وجهة جاذبة للزائرين باحتضانها حضارات وثقافات متنوعة ومعالم ترفيهية مميزة لتصبح الإمارة وجهة مثالية لسياح العالم.

وأضاف التقرير أن دبي أصبحت الوجهة السياحية العالمية الأكثر جاذبية إقليمياً وضمن أفضل 9 وجهات عالمية بدعم الكثير من مناطق الجذب السياحي خاصة ناطحات السحاب والمباني المعمارية بتصميماتها المميزة ومراكز التسوق والحدائق والمطاعم والنوادي الرياضية والليلية، حيث تتفرد دبي بالعديد من معالم الجذب الأكثر إثارة للاهتمام والمدهشة والتي تحظى باهتمام وإقبال السائحين.