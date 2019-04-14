الإفطار في دبي وجنيف الأرخص في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً في توافر وجبة الإفطار بأسعار رخيصة لسكانها، مقارنة مع متوسط الدخول، وفقاً لمؤشر وكالة بلومبيرغ للإفطار في المدن العالمية لعام 2019، والذي أصدرته أمس.

ويقيس المؤشر مدى توافر وجبة الإفطار بأسعار مناسبة للسكان في مختلف مدن العالم، من خلال رصد أسعار مكونات وجبة إفطار قياسية، ونسبة السعر الإجمالي للمكونات، إلى متوسط الدخل اليومي للفرد في كل مدينة. وتتكون هذه الوجبة القياسية من كوب من الحليب، يبلغ حجمه 8 أونصات، بيضة، شريحتين من الخبز المحمص، وثمرة واحدة من الفاكهة.

واحتلت دبي المركز الثاني عالمياً على المؤشر، حيث لم تتجاوز نسبة السعر الإجمالي للمكونات في دبي إلى متوسط الدخل اليومي للفرد بها 0.96 %. وبلغ السعر الإجمالي لمكونات الوجبة في دبي 0.97 دولار فقط (0.32 دولار لكوب الحليب+ 0.16 دولار للبيضة+ 0.10 دولار لشريحتي الخبز+ 0.39 دولار لثمرة الفاكهة)، فيما بلغ متوسط الدخل اليومي للفرد في دبي 101.00 دولار. وبذلك تكون دبي تقدمت ثلاثة مراكز عن ترتيبها على آخر إصدار من المؤشر، والذي صدر عام 2017، حيث لم يصدر المؤشر العام الماضي. وكانت دبي احتلت المركز الخامس على مؤشر 2017.

وذكرت «بلومبيرغ»، أن تقدم دبي على المؤشر، يعكس ارتفاع الدخول فيها، بالمقارنة مع أسعار السلع الأساسية. وكانت جنيف السويسرية احتلت المركز الأول على المؤشر لهذا العام، حيث بلغ السعر الإجمالي لمكونات وجبة الإفطار بها 1.45 دولار، فيما بلغت نسبة هذا السعر إلى متوسط الدخل اليومي للفرد 0.80 %.