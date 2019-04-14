«موانئ دبي» تكشف عن حلول لوجستية في منتدى جيبكا

المصدر: دبي ــ البيان

تكشف موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات عن مجموعة من أحدث عروضها من الحلول المتطورة الخاصة بقطاع البتروكيماويات والكيماويات، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الخليجي الحادي عشر للبتروكيماويات (جيبكا)، الذي سينعقد في الفترة بين 15 و17 أبريل 2019 في دبي، وذلك في إطار تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تسلط المشاركة الضوء على النهج اللوجستي الجديد للتوصيل «من الباب إلى الباب» والذي يوفر الدعم للعملاء في كل خطوة على طول سلسلة التوريد. يعتمد هذا النهج على تكامل أنشطة العديد من مؤسسات الأعمال، بما في ذلك ميناء جبل علي والمنطقة الحرة (جافزا) ومنصة دبي التجارية، وغيرها من مؤسسات المجموعة بهدف إنشاء واحدة من سلاسل التوريد الأكثر كفاءة وديناميكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: «تتقدم صناعة البتروكيماويات بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق حيث تمثل المنطقة واحدة من أسرع أسواق الكيماويات نمواً في العالم. ونحن ملتزمون بتسهيل نمو الصناعة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الأخرى؛ وبصفتنا الممكن الرائد للتجارة العالمية، فإننا نركز على بناء حلول متقدمة ومستدامة لهذه الصناعة».