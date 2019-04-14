21 ألف متدرّب من 50 دولة استفادوا من دورات مركز إبداع الحكومة الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد أكثر من 21 ألف متدرب ينتمون إلى 50 دولة من البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها مركز إبداع الحكومة الذكية «كودي» بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات داخل مقره بمبنى الهيئة في دبي أو من خلال القنوات التي يوفرها كالمطبوعات والمحاضرات الخارجية وملفات الفيديو والتدريب عن بعد.

ويوظف المركز أحدث تقنيات التدريب عن بعد للوصول إلى أوسع شريحة من الراغبين في التدرب داخل الدولة وخارجها وهو ما يندرج ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لنشر ثقافة التحول الرقمي والتوجهات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية وغيرها من خلال دورات يتم تقديمها مجاناً.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة إن التدريب وتطوير المهارات من أهم الممارسات التي يتبعها مركز إبداع الحكومة الذكية في سبيل تعزيز المسيرة الرقمية في دولة الإمارات.

من جانبه أوضح المهندس ماجد المظلوم مدير أول مركز إبداع الحكومة الذكية في الهيئة ممثل المنطقة العربية في مجموعة بناء القدرات في الاتحاد الدولي للاتصالات: إن البرامج التدريبية في مركز إبداع الحكومة الذكية تجري بإشراف نخبة من المختصين القادرين على إيصال المعلومة بالطريقة المثلى.