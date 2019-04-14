الموردون والمنتجون تحت سقف واحد في معرض «صنع بيدي»

المصدر: عجمان - البيان

كشفت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عن تنظيم المجلس لمعرض «صنع بيدي»، الذي يتيح الفرصة للقاء الموردين والمنتجين على مدار يومي 27 و28 أبريل الجاري في قاعة الإمارات للضيافة ـ الجرف.

وأكدت أهمية المعرض والذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع بين أصحاب وصاحبات المشاريع والموردين، ليكون إضافة جديدة للخدمات المقدمة من خلال توفير منصة بين المورد والمنتج، وبحث آليات التعاون والشراكة، بما يعزز من تطوّر واستدامة المشاريع بشكل خاص.

وأوضحت، أن المعرض الذي يحظى برعاية غرفة تجارة وصناعة عجمان يشارك فيه أكثر من 35 عارضاً وعارضة بمختلف الأنشطة «ملابس، عبايا، عطور ودخون، إكسسوارات، حلويات، مأكولات وشوكولا»، كما يشارك في المعرض عدد من الموردين في مجالات الأقمشة ومستحضرات التجميل ومستلزمات الضيافة.

وأضافت الدكتورة آمنة خليفة، أن المعرض سيتضمن عدداً من ورش العمل لتعزيز استفادة المشاركين والزوار بالتعاون مع شركاء المجلس.

وأشادت بدعم القيادة الرشيدة بأصحاب المشاريع، وتقديم التسهيلات لإنجاح مشاريعهم ليكونوا قادرين على المشاركة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي.