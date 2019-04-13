102 مليار درهم سوق تقنيات منتجات النوم في المنطقة

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

تختتم اليوم في دبي أعمال النسخة الأولى من معرض النوم للشرق الأوسط والذي استمر لمدة ثلاثة أيام برعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويسلّط المعرض الضوء على أحدث التطورات في مجال تقنيات وحلول النوم أمام الزوار التجاريين والمستهلكين من جميع أنحاء المنطقة، حيث تصل سوق تقنيات منتجات النوم في المنطقة الى 28 مليار دولار ( 102 مليار درهم) ، وهي من أسرع الأسواق نموا لما تشهده المنطقة من نمو موازي في قطاع العقارات والفنادق والمستشفيات ، وهي الجهات الأكثر استهلاكا للمنتجات الحديثة تحديدا في قطاع مستلزمات النوم، بالإضافة الى زيادة وعي المستهلكين وبحثهم المستمر عن وسائل الراحة.

افتتح المعرض أول من أمس وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بحضور ممثلين عن 41 شركة محلية وعالمية منتجة لتقنيات ومسلتزمات قطاع النوم ، كما مؤتمر رفيع المستوى مصمم خصيصاً لتناول أحدث التطورات في القطاع، وعقد المناقشات العلمية، والتحاور بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالنوم الصحي؛ فضلاً عن تخصيص منطقة "سليب كير زون" للزوار والتي تتيح لهم فرصة اختبار الخدمات التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على نوم أفضل.

واستقطب المعرض التجاري ردود أفعال إيجابية من الشركات العارضة والزوار على حد سواء منذ افتتاحه يوم الخميس في"دبي فستيفال سيتي أرينا". وأثبتت الفعالية أهميتها كوجهة مثالية للتواصل وبناء العلاقات مع نخبة من كبار شركات التصنيع الدولية وتجار التجزئة وخبراء قطاع النوم. واستعرضت أجنحة المعرض مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والحلول الكفيلة بمساعدة قطاعات الضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، فضلاً عن المستهلكين النهائيين الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالنوم؛ ومن بين تلك المنتجات وسائد تمنع الشخير، ومراتب طبيّة، ومستلزمات للعيون تساعد في النوم، وأغطية الأسرّة ومراتب لاتكس وغيرها.

ازدهار

وقال طاهر باتراوالا، مدير شركة "ميديا فيوجن"، الجهة المنظمة لمعرض النوم للشرق الأوسط: "يهدف معرض النوم للشرق الأوسط إلى دعم قطاع النوم الذي يشهد مزيداً من الازدهار اليوم، وتشير الإحصائيات إلى أنه سيحقق نمواً لافتاً على مدى الأعوام القليلة المقبلة. ونتوقع استمرار نمو الطلب على المنتجات والتقنيات والخدمات المساعدة على النوم، الأمر الذي سيعزز فرص النمو في القطاع على نطاقٍ أوسع. ويتمحور التزامنا خلال هذه الفعالية حول مساعدة قطاع الضيافة المحلي على اغتنام جميع فرص النمو التي سيقدمها معرض "إكسبو 2020" في دبي؛ حيث يوفر معرض النوم للشرق الأوسط منصةً مثالية تتيح للفنادق والمنتجعات وغيرهم من مطوري العقارات التواصل بشكلٍ مباشر وبنّاء مع نخبةٍ من مورّدي المراتب ومستلزمات الأسرة والأثاث. كما وسيسلّط هذا المعرض التجاري الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة وعالية الجودة التي ستسهم بلا شك في تلبية المتطلبات الفريدة لجميع شرائح قطاع الضيافة".

أصبح التركيز المتزايد على النوم الهانئ يمثل اتجاهاً رئيسياً يعزز نمو قطاع المراتب بشكلٍ عام. واستناداً إلى نتائج دراسة أجرتها مؤخراً إحدى الشركات الاستشارية الدولية لتعزيز الوعي حول الارتباط الوثيق بين النوم والصحة، فإن المراتب تؤثر على جودة النوم الذي يناله الشخص في كل ليلة. وقد ساهم ذلك في تعزيز نمو تقنيات وابتكارات المراتب بسرعة لافتة على مر السنين الماضية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات المعرض.



الصحة العامة

بدوره، قال توماس جوردي، مدير المبيعات عبر الإنترنت لدى شركة "سايلنت نايت" في الإمارات: "تنطوي المواضيع المرتبطة بالصحة العامة حالياً على أهمية متنامية بالنسبة للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، والذين بات لديهم فهم أفضل حول الدور المحوري الذي يلعبه النوم في أنماط الحياة الصحية. كما ويشكّل ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تعزز التزام الفنادق بتوفير أفضل الأسرّة الوثيرة والمريحة التي تثري تجارب النوم، إذ أن الاستمتاع بنومٍ هانئ ومريح يمثل أقصى مستويات الفخامة التي تتطلع الفنادق إلى تقديمها للضيوف. وسيحظى الزوار المتخصصين بالأعمال المباشرة بين الشركات والعملاء بفرصة استكشاف العديد من المنتجات والحلول المبتكرة عند زيارة جناحنا الخاص خلال المعرض". تجدر الإشارة إلى أن وسائد "سايلنت نايت" المضادة للشخير، والتي يتم عرضها لأول مرّة في المعرض تلفت انتباه الزوار، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

تقنيات متطورة

وفي حديثه عن مشاركة شركته في "معرض النوم للشرق الأوسط"، قال دومينيك زانكوفيتش، مؤسس شركة "ويسبر" للمراتب: "شهد القطاع تغيرات متسارعة في الأعوام الماضية، كان من أبرزها دمج التكنولوجيا في تطوير المراتب وغيرها من ملحقات النوم. وأنا واثق من آفاق المستقبل في المنطقة، خاصة بوجود دبي في قيادة الطريق. وانطلاقاً من ريادة علامتنا التجارية وتركيزها على اعتماد التقنيات المتطورة، تنظر "ويسبر"إلى المعرض باعتباره منصة مهمة لاستعراض مدى قوة ابتكاراتنا في قطاع النوم بالمنطقة".

وتعتبر شركة "ويسبر" للمراتب من أبرز المشاركين في المعرض، لاسيما مع تقنيتها التي توفر حماية فائقة للمستخدمين من جميع الموجات الكهرومغناطيسية EMF، والتي تم اختبارها والمصادقة عليها وفقاً لمعايير القوات المسلحة الإيطالية. وعلاوة على ذلك، تستقطب وسائد ’ويسبر‘ اهتماماً كبيراً مع نسيجها الإسفنجي الطريّ ’كوانتوم‘، والذي يمنح المستخدم تجربة نوم هانئ عبر الحفاظ على درجة حرارة معتدلة ليلاً. كما يسهم التصميم المريح للوسادة في الحد من آلام العنق عبر ضمان وضعية النوم الصحية.