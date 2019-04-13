الإمارات ضمن أكبر 10 دول بعدد الطائرات الخاصة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً وضمن الدول العشر الأولى عالمياً في عدد الطائرات الخاصة المسجلة لديها عام 2018، وفقاً لدراسة أصدرتها شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات عن أنماط السفر السائدة لدى الأفراد ذوي الثروات الطائلة على مستوى العالم.

ووفقاً لصحيفة «ذي إيكونوميك» الهندية، التي نشرت مقتطفات من الدراسة أمس، جاءت الإمارات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمن قائمة الدول العشر الكبار.

وعلى مستوى المناطق، تصدّرت قارة أمريكا الشمالية قائمة المناطق التي تمتلك طائرات خاصة مسجلة في 2018، برصيد 13.685 طائرة، فيما تشاركت أوروبا وروسيا ورابطة الدول الأعضاء المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق المركز الثاني، حيث تساوت في عدد الطائرات المسجلة لديها العام الماضي، وهو 2879 طائرة، وكان المركز الثالث من نصيب أمريكا اللاتينية بعدد 718 طائرة.