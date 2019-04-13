انطلاق الدورة الأولى من تخفيضات الربيع في أبوظبي بعد غدٍ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موعد إطلاق موسم عروض أبوظبي – تخفيضات الربيع، فعالية التسوق الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي في الفترة من 15 أبريل إلى 01 مايو.

وسيحظى المتسوقون على مدى أسبوعين بفرصة الاستفادة من عروض مذهلة وجوائز قيّمة تقدمها العديد من المحلات التجارية في عدّة مراكز تسوق في كل من مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

وتصل قيمة التخفيضات في الدورة الأولى لموسم عروض أبوظبي - تخفيضات الربيع إلى غاية 75% يقدمها أكثر من 300 محل تجاري في 15 مركز تسوّق في مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

حيث سيتم طرح عروض قيّمة للمتسوقين وجوائز سحب يومية وأسبوعية في كل من مركز أبوظبي التجاري، ودلما مول، والبوادي مول، والعين مول، وياس مول، والوحدة مول، والمركز التجاري العالمي، والخالدية مول، والمشرف مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد التجاري، ومزيد مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، ومركز بوابة الشرق التجاري.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والإتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي:

«نحن متحمسون جداً للإعلان عن الدورة الأولى من موسم عروض أبوظبي - تخفيضات الربيع، الذي نتوقع أن يكون واحداً من أهم وأنجح الفعاليات في أجندة فعاليات التسوّق في أبوظبي»، مضيفاً إنّ «مراكزنا التجارية هي من أفضل وأرقى مراكز التسوق في العالم، وتعتبر واجهة هامة للنمو الإقتصادي الذي تشهده أبوظبي».

وأكد سعيد راشد السعيد أنّ «هذه العروض التجارية المذهلة من شأنها تشجيع الناس على الخروج للاستمتاع بوقتهم في أبوظبي والاستفادة من التخفيضات».