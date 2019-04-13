«سامتيك»: الإمارات تمتلك مقوّمات كثيرة لإنشاء مشاريع مبتكرة

أكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، أن إعلان حكومة الإمارات عن منح تأشيرات مدتها 5 سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة تم اختيارها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في البحر الميت مؤخراً؛ يعكس حرص الدولة على المضي للمستقبل بمبادرات خلاقة، وينسجم في الوقت ذاته مع ما تمتلكه مقومات كثيرة تؤهلها لإنشاء عدد ضخم من المشاريع المبتكرة.

وقال سمير عبد الهادي، في بيان صحفي، إن دولة الإمارات نجحت في كتابة العديد من قصص النجاح في مختلف الميادين الاقتصادية وهي ماضية بكل قوة في هذا الطريق، الذي سوف يدعم المشاريع الطموحة للدولة وخاصة قبيل انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد أن الإمارات تخطو بخطوات واضحة متسلحة بتقنيات المستقبل حتى يمكنها أن تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية، وتنظيم مجالات الأعمال التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

وشدد على أن الإمارات، والتي تعد الحاضنة الأولى للشركات الناشئة في المنطقة العربية، تضم معظم الشركات الناشئة، حيث تمثل 35% من الشركات الناشئة عربياً، كما أن الإمارات تستحوذ بالفعل على 28% من جميع صفقات تمويل الشركات الناشئة خلال عام 2018. وقد أطلقت حكومة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية مبادرات عدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار كجزء من مسيرة حافلة طويلة المدى للتنوّع الاقتصادي.

كما أكد أن الإمارات تعتبر من الدول الصديقة للمشاريع الناشئة بفعل الحوافز الاقتصادية التي توفرها بين الحين والآخر، الأمر الذي يساعد في انتعاش الاقتصاد ويجذب المهارات والمواهب، منبهاً إلى أنه مع اقتراب معرض إكسبو 2020 سوف يكون هناك ارتفاع كبير في الطلب على الشركات التي توفر خدمات لأكبر معرض على وجه الأرض، وهو ما سوف ينعش قطاع الأعمال. دبي - البيان