عروض رائعة في مهرجان الكاكايا بمتاجر «اللولو»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مجموعة «اللولو هايبرماركت»، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، مهرجان «الكاكايا» السنوي. وتم افتتاح المهرجان في لولو هايبرماركت مركز مدينة زايد للتسوق بأبوظبي، ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام بعروض رائعة على مجموعة مختارة من فاكهة الكاكايا المستوردة، والمتاحة في جميع متاجر اللولو في الإمارات.

وقامت اللولو باستيراد أكثر من 15 نوعًا من الفاكهة الاستوائية للمهرجان من الهند وماليزيا والفلبين وسريلانكا وتايلاند وأوغندا وفيتنام. بالإضافة إلى مجموعة من الأطباق والمأكولات الأخرى من جميع أنحاء العالم.

وقال أبو بكرتي. بيه، المدير الإقليمي لمجموعة لولو هايبرماركت أبوظبي«يعتبر مهرجان الكاكايا إحدى هذه الفعاليات التي تقدم أفضل الأطباق والمأكولات والمنتجات عالية الجودة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم».