اتهام أمريكي لرئيس «أبراج» التنفيذي بالاحتيال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت بلومبرغ أمس أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في مجموعة أبراج، بتهمة الاحتيال، حيث تم اعتقال أحد المدعى عليهما بعد وصوله نيويورك مع زوجته وابنه.

وأوضحت أنه تم القبض على عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق الأربعاء الماضي في المملكة المتحدة وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة، كما تم القبض على مصطفى عبد الودود - شريك إداري سابق أول من أمس في نيويورك - وأنه رهن الاعتقال في سجن فيدرالي. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي أندريا غريسوولد إن الحكومة تحركت لأن المدعى عليه كان موجوداً في أمريكا هذا الأسبوع.