صحيفة: «موانئ دبي» مهتمة بالاستثمار في الفلبين

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت صحيفة «مالايا بزنس إنسايت» الفلبينية، أن مجموعة موانئ دبي العالمية مهتمة بالاستثمار في الفلبين، من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خضراء، ومراكز لوجستية ومجمع بيئي صناعي.

ونقلت الصحيفة عن ثيو بانجا، نائب مدير عام هيئة المناطق الاقتصادية بالفلبين، تصريحات أفاد فيها بأن موانئ دبي أبدت اهتمامها بهذه الاستثمارات خلال مباحثات جرت على هامش زيارة أجراها وفد من الهيئة إلى دبي مؤخراً.ولم يفصح بانجا عن تفاصيل محددة، إلا أنه أفاد بأن موانئ دبي ستتقدم خلال الأسبوع المقبل بطلب إلى الهيئة للموافقة على هذه الاستثمارات.

وأضاف بانجا أن الهيئة قد أبرمت اتفاقاً مع موانئ دبي من خلال شريكها المحلي، وهو شركة «إشيان ترمينالز»، تقدم هذه الأخيرة بموجبه مساعدات للفلبين في الترويج للاستثمار.