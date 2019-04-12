«الاتحاد للطيران» ترغب برفع حصتها في «جت إيروايز»

المصدر: دبي - سيد صالح

تقدمت «الاتحاد للطيران» بطلب إلى المسؤولين في شركة «جت إيروايز» الهندية للطيران للموافقة على زيادة حصتها في الناقلة الهندية إلى 49%، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية ووكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

ورفض متحدث باسم «الاتحاد للطيران» التعليق على الخبر، مؤكداً أن الناقلة لا تعلق على شائعات أو تكهنات.

وتمتلك «الاتحاد للطيران» حالياً حصة تبلغ نسبتها 24% في «جت إيروايز» التي تعاني تعثراً بسبب أزمة مالية حادة ناجمة عن خسائر متتالية وديون ثقيلة.

ومن الجدير بالذكر أن دانئي «جت إيروايز» قد وافقوا أول من أمس على تمديد المهلة المتفق عليها مسبقاً لبيع الناقلة المتعثرة.