غوردون رامسي: دبي مدينة الطعام الفاخر

المصدر: دبي - البيان

وصف كبير الطهاة الأسكتلندي العالمي غوردون رامسي دبي بمدينة الطعام الفاخر، وبأنها تفوقت على أوروبا في خدمات الطعام والشراب.

وأجرت قناة «يورونيوز» التلفزيونية الإخبارية مقابلة مع رامسي ونشرتها أمس على موقعها الشبكي. وتطرقت المقابلة إلى المطاعم الفاخرة التي يمتلكها رامسي في عدة مدن حول العالم، ومنها دبي.

وتحدث رامسي عن دبي، وخاصةً صناعة المطاعم فيها، فقال: «وقعت في حب دبي منذ 18 عاماً حينما افتتحت مطعماً لي داخل أحد فنادقها العالمية.

وأرى أن ما حدث لدبي منذ ذلك الحين أمر لا يُصَدق. إنها مدينة الطعام الفاخر، منافِسة قوية وسوق عظيمة. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح القطاع الأوروبي الضخم دون مستوى دبي التي تضمن الطقس الجميل والمأكولات الشهية والشاطئ الرائع».

وأضاف: «لا يتعلق الأمر بالطعام فحسب، فهنالك أيضاً الجو، وخدمة المشروبات، واللياقة. إنها سوق ساحرة وتشبه لوس أنجليس. وهي أيضاً دائمة التغير والتجدد». واختتم بقوله: «ارتقت دبي بصورة هائلة على سلم صناعية الطهي العالمي. ويكفي للتدليل على ذلك أن ينظر المرء إلى عدد الطهاة المهرة الذين يعيشون ويعملون بها».