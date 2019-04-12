الإمارات الخامسة في مؤشر السفر الإسلامي العالمي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في قائمة أكثر الوجهات استقطاباً للسياح والمسافرين المسلمين وفقاً لـ«مؤشر السفر الإسلامي العالمي 2019» الصادر حديثاً عن «ماستر كارد» و«كريسنت ريتنج»، برصيد 71 نقطة.

وجاءت ماليزيا على رأس القائمة في مجال استقطاب السياح والمسافرين المسلمين برصيد 78 نقطة، في حين جاءت إندونيسيا في المركز الثاني وتركيا في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع.

وفي مؤشر سهولة الوصول الفرعي، حلّت الدولة في المركز الثاني متقدمة عن مركزها الرابع في 2018، بإجمالي 226 نقطة من 214.3 نقطة في 2018 موزعة كالتالي: 65 نقطة في الربط الجوي و73 نقطة في متطلبات التأشيرة و88 نقطة في بنية النقل التحتية متفوقةً على سويسرا وماليزيا وهونغ كونغ وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث في مؤشر المناخ الفرعي الذي يعتبر وفقاً للمؤشر مناسباً للمسافرين المسلمين برصيد إجمالي 316 نقطة، منها 94 نقطة في الأمن، و70 نقطة في التمكين المناخي، و52 نقطة في الاقتصاد الوارد، متفوقة على دول مثل سويسرا وماليزيا وهونغ كونغ وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وفي مؤشر الخدمات الفرعي حلّت الإمارات في المركز 6 برصيد كامل في معياري المطارات 100 وأماكن الصلاة 100، و80 درجة في ردهات الطعام.

وسلّط التقرير السنوي الضوء على أحدث الاتجاهات، وتحديث أعداد وصول الزوار والأهم من ذلك ترتيب 130 وجهة صديقة للمسلمين.