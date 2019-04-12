760 ألف زيارة لـ«دبي باركس آند ريزورتس» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، عن استقطاب وجهة المنتزهات الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط دبي باركس آند ريزورتس نحو 760 ألف زيارة في الربع الأول من 2019.

وحقق فندق «لابيتا» زيادة في معدل الإشغال ليصل إلى 72% في الربع الأول مقارنة بمعدل إشغال 62% في نفس الفترة من 2018. واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الماضي، حطمت وجهة دبي باركس آند ريزورتس الرقم القياسي لأعداد الزيارات في يوم واحد، وذلك في مناسبة «اليوم المجاني للسيدات»، حيث استقطبت المنتزهات الترفيهية أكثر من 53 ألف زيارة، وحظي العديد منهم بتجربة المنتزهات الترفيهية للمرة الأولى.

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتيمنتس، إن أرقام الزيارات للربع الأول تعد انعكاساً للشراكات الاستراتيجية مع العلامات الرائدة في سوق السفر والسياحة مثل طيران الإمارات ومطارات دبي، بالتزامن مع توجهاتنا لتركيز نطاق الأعمال على الزيارات الدولية.

وسيقود بول باركر الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التجارية، جهودنا الرامية لتحقيق النمو في الزيارات من السوق الدولية من خلال التركيز على زيادة إنفاق الزوار وزيادة مدة إقامتهم في المنتزهات الترفيهية والفندق.

وخلال 2020 ستضم الوجهة أكثر من 1.300 غرفة فندقية، حيث سيتم افتتاح فندق «روف» خلال العام الجاري، وسيتم افتتاح فندق «ليجولاند دبي» عام 2020.