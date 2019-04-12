«دويتشه بنك» يعيّن رئيساً لقسم إدارة الثروات الخاصة في منطقة الخليج

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إدارة الثروات الخاصة في دويتشه بنك، تعيين مبشر أيوب رئيساً لقسم إدارة الثروات الخاصة في دول منطقة الخليج.

وانضم مبشر أيوب إلى دويتشه بنك في أكتوبر 2011، وساهم منذ ذلك الحين بدور فعال في دعم نمو أعمال البنك في مجال إدارة الثروات الخاصة في دول منطقة الخليج.

يأتي تعيين مبشر أيوب امتداداً لما يقارب عشر سنوات من الاستثمار في منصة الكفاءات ورأس المال البشري في منطقة الخليج، كما يؤكد التزام قسم إدارة الثروات الخاصة في دويتشه بنك نحو سوق المنطقة. ويسعى مبشر أيوب وفريق عمله من مديري علاقات المستثمرين المتواجدين في كل من دبي، جينيف، البحرين وفرانكفورت، إلى تعزيز الأصول المدارة لدى دويتشه بنك بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.