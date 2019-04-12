فعاليات وعروض ترويجية مغرية بمهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات، عن مجموعة من العروض الترويجية المدهشة على التجهيزات والمفروشات المنزلية الدورة الأولى من المهرجان في الفترة ما بين 18 أبريل وحتى 1 مايو. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات كبيرة في المتاجر في أنحاء المدينة.

واغتنام الفرصة للتوفير على مشترياتهم من أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية في قطاع التجهيزات والمفروشات المنزلية.

يمنح المهرجان فرصة التوفير للجميع، من خلال خصومات كبيرة تتراوح ما بين 25 - 75 % في أشهر محلات البيع بالتجزئة للتجهيزات والمفروشات المنزلية، مثل ويست إلم وروبنسونز وبوتري بارن وبلومينغديلز هوم وذا ون ورويال فيرنيتشر ويوسك، وغيرها الكثير.

ويمكن لعشّاق الأثاث الفاخر الاستمتاع بخصومات تتراوح ما بين 30 ــ 50 % من متجر المفروشات المحلي عاتي، أمّا متجر عاتي ايسنشلز في ذا أوتلت فيليدج فيقدّم خصومات من 30 ــ 50 % على جميع المشتريات.

ويوفر متجر مارينا هوم للمفروشات الفاخرة خصماً بنسبة 25 % خلال مهرجان دبي للمفروشات على قطع الأثاث الفاخر والإنارة والسجّاد والاكسسوارات، بينما تقدّم سلسلة متاجر روبنسونس خصومات تتراوح بين 25 ــ 60 %.

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعّاليات، مثل ورشة عمل حول أحدث الاتجاهات في عالم الشاي، وذلك يوم 24 أبريل. وتوفر هذه الخصومات فرصة ممتازة للمشترين للحصول على صفقات مدهشة من أجل تجميل أو تجديد ديكورات منازلهم بتكاليف أقل.

جوائز

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول الفرصة للمتسوقين للفوز بجائزة قيمة أيضاً، حيث يدخل من ينفق 300 درهم أو أكثر طوال فترة المهرجان في سحبٍ للفوز بتجديدٍ كامل لغرفة المعيشة من محلات جون لويس. أما إنتيريرز، متجر الأثاث الفاخر، فيمنح كل متسوّق ينفق أكثر من 20 ألف درهم الفرصة للفوز بجوائز رائعة من الأثاث المنزلي من خلال سحب خاص.

حيث سيفوز ثلاثة من المتسوقين المحظوظين بمبلغ 20 ألف درهم إماراتي لشراء أريكة أو تجديد غرفة النوم، أو 10 آلاف درهم كإكسسوارات منزلية، أو 6 آلاف درهم لتركيب ورق جدران. كما تقدم محلات إنتيريرز في منطقة الكرامة والجميرا خصوماتٍ تتراوح بين 30 - 50 % على منتجات مختارة طوال فترة مهرجان دبي للمفروشات.

عروض

وسيمنح ابن بطوطة مول المتسوقين ممن ينفقون 250 درهماً في أي من متاجر التجهيزات المنزلية داخل المول، مثل هوم بوكس ويونايتد فيرنيتشر، الفرصة للفوز بسيارة MG6، بالإضافة إلى ثلاث جوائز قيمة كلٍ منها 30 ألف درهم لتجديد أثاث المنزل من هومز آر أص.

كما يكافئ دبي مول زبائنه بأميال سكاي واردز مضاعفة على جميع المشتريات التي تزيد على 100 درهم من متاجر الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية المشاركة في المهرجان، وسيحصل الزوار الذين ينفقون أكثر من 25 ألف درهم خلال مهرجان دبي للمفروشات على إقامةٍ لمدة ليلة لشخصين في فندق العنوان الفخم في دبي. ويستمر العرضان حتى 30 أبريل.

الفوز بشقة

ويوفر مهرجان دبي للمفروشات الفرصة للمتسوقين للفوز بشقة استوديو مفروشة في مشروع ستارز من دانوب تتميّز بتصميمها المبتكر الذي يجمع الأثاث العصري وأحدث التجهيزات التكنولوجية الأوروبية التي تمكّن السكّان من إعادة ترتيب الأثاث بما يتلاءم مع احتياجاتهم. ويمكن للمتسوّقين الدخول في السحب على هذه الجائزة عند التسوّق بقيمة 500 درهم في متاجر المفروشات والتجهيزات المنزلية المشاركة. وسيحصل المتسوّقون الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الشخصية وبطاقات الخصم المباشر من بنك رأس الخيمة على فرص مضاعفة للفوز.

وفي سيتي سنتر مردف ستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 300 درهم للفوز بجائزة تبلغ 50 ألف درهم لشراء مفروشات لمنازلهم، وسترتفع فرص المتسوقين بالفوز ثلاثة أضعاف عند التسوّق في متاجر التجهيزات المنزلية. ويقدّم سوق التنين 2 الفرصة لزوّاره للفوز بسيارة فولكس واجن تيغوان خلال مهرجان دبي للمفروشات.

حيث يتم إدخال المتسوقين الذين ينفقون أكثر من 200 درهم في متاجر المفروشات ومواد البناء والإنارة بشكل تلقائي في السحب على هذه الجائزة. أما فروع جمعية الاتحاد التعاونية في دبي فتقدم خصوماتٍ مفاجئة تصل إلى 50 % على جميع الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ ضمن عروضٍ محدودة المدة يومي 18 و 19 أبريل، في حين تمنح متاجر كارفور مشتري الأدوات المنزلية خصومات بنسبة 50 بالمئة على مجموعات المفروشات المستخدمة في الهواء الطلق حتى نهاية أبريل.

ويمكن لعشاق الأغطية والمفارش الحصول على عروض توفير في متاجر موجي في ذا بييتش ودبي مول وسيتي سنتر مردف، وذلك اعتباراً من 18 أبريل، حيث ستقدم هذه العلامة التجارية المميزة خصماً قدره 25 درهماً على منتجات كتانية مختارة عند إنفاق 100 درهم.

وستكافئ محلات بيتر لايف في مول الإمارات وسوق الينابيع ومنطقة ديرة المتسوقين بعروضٍ وخصومات حصرية مجزية طوال فترة مهرجان دبي للمفروشات على مجموعة من أحدث التجهيزات المنزلية، والتي تشمل الغسالات والثلاجات والمجمدات والأفران. ويقدم «لي بي إتش في مارياس»، المتجر البارز من باريس في سيتي ووك، لمحبي الديكورات والتزيين الداخلي خصماً قدره 50 % على جميع المنتجات المنزلية ومستلزمات الديكور طوال مدة المهرجان، في حين يحصل الزبائن الذين ينفقون 200 درهم في فيلروي آند بوخ على تخفيض بقيمة 50 درهماً على فواتيرهم.

تجديد المفروشات

زوّار مول الإمارات على موعد مع فرصة للفوز بجائزة ثمينة خلال مهرجان دبي للمفروشات وهي تجديد مفروشاتهم المنزلية بقيمة 150 ألف درهم، حيث يدخل المتسوقون الذين ينفقون 600 درهم أو أكثر في المتاجر المتواجدة داخل المركز في السحب على الجائزة الكبرى.