غرفة واقتصادية رأس الخيمة تدعمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بمتابعة الجهود الحثيثة لدعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتأكيد حصولهم على التسهيلات والحوافز التي منحوا إياها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن بناء شراكات مع كافة الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق منظومة متكاملة، وتنمية هذا القطاع الذي يمثل «عصب» الاقتصاد، ومرتكزاً رئيسياً يتمتع بالإنتاجية والتنافسية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تفاهم فيما بين الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة أخيراً، بغرض التعاون والتنسيق وتبادل المشورة والدراسة فيما بينهما وكذا مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب حول الأنظمة والخدمات التي يتم تطويرها واقتراحها، بهدف استثمار كافة الأدوار في تنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، وقع الاتفاقية كل من محمد حسن السبب مدير عام غرفة التجارة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد محمد حسن السبب مدير عام الغرفة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الغرفة، وذلك لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي بالإمارة، ومن ثم فتحرص الغرفة على تسخير كل الجهود والإمكانات لدعم هذا القطاع.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن توقيع الاتفاقية يأتي لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجالات عدة منها مجال الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة لضمان مواءمتها الأهداف الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال في الإمارة ورفع مكانتها في تقارير التنافسية.